Mattia Binotto: "Ferrari verloor wereldtitels 2019 al tijdens ontwikkeling SF90"

Mattia Binotto is hard voor zichzelf en Ferrari. De teambaas van de Scuderia zag zijn team in 2019 wederom naast wereldtitels grijpen en hij stelt dat de oorzaak daarvoor eigenlijk al in 2018 ligt.

Na een geweldig voorseizoen was de teleurstelling bij Ferrari enorm toen bleek dat de SF90 in Melbourne niet competitief bleek. De Italiaanse recordkampioen liep vervolgens het grootste deel van de eerste seizoenshelft achter de feiten aan en wist, mede door wat pech, voor de zomerstop geen race te winnen. Na de vakantie sloeg Ferrari drie races lang terug, maar daarna was het uit met de pret.

Ferrari had moeite om het ontwikkelingstempo van Red Bull Racing en Mercedes bij te benen, maar de eerste oorzaak van de achterstand van het team ligt volgens Binotto al in 2018. De Italiaan, die tevens technisch directeur van het team is, stelt dat de titelstrijd al in de ontwikkelingsfase van de bolide voor 2019 verloren werd.

"Ik denk dat we het kampioenschap verloren hebben toen we vorig jaar de auto ontwierpen. We hadden geen competitieve start van het seizoen en daar zijn redenen voor, dus ik denk dat het project van de auto om te beginnen niet goed genoeg was. Onze ontwikkelingssnelheid, en in het algemeen ons ontwerp, waren niet zo goed als bij onze concurrenten, dus dat is het."

"Het is absoluut een intens seizoen geweest, waarin veel te doen was. We hebben het team gereorganiseerd en opnieuw gestructureerd, maar tegelijkertijd hebben we geprobeerd de auto aan te pakken en te verbeteren. Dat hebben we dit seizoen gedaan - in ieder geval tot een bepaald niveau. Nu is het seizoen voorbij, dus we kijken vooruit naar de volgende."

'Nieuw team' Ferrari moet vooral ervaring opdoen

Volgens Binotto was 2019 voor Ferrari een overgangsseizoen. Zelf werd hij voorafgaand aan het huidige seizoen benoemd tot de nieuwe teambaas van het team, terwijl Laurent Mekies het team eind 2018 kwam versterken als sportief directeur. Tevens werd de technische afdeling opnieuw gestructureerd en kwam met Charles Leclerc een nieuwe, relatief onervaren coureur naar de Scuderia.

"Er is niets dat veranderd moet worden wat betreft grote veranderingen, dus het is een zaak van ervaring", zegt Binotto over verdere personele wijzigingen. "We hebben altijd gezegd dat we een nieuw team zijn, vooral op de belangrijke posities, en we zitten in een steile leercurve. Het draait dus echt om ervoor zorgen dat we aanpakken wat er dit seizoen is gebeurd. Ik weet zeker dat er een moment is dat we zonder fouten zullen eindigen."