'Alpine kiest Binotto als nieuwe teambaas'

Het team van Alpine zit sinds twee weken zonder teambaas. Tijdens het Belgische Grand Prix-weekend werd bekend dat Otmar Szafnauer werd ontslagen. Inmiddels lijkt het er op dat Alpine heeft gekozen voor voormalig Ferrari-man Mattia Binotto als opvolger.

Binotto was tot en met vorig jaar de teambaas van Ferrari. Onder zijn leiding wist het team zich in 2022 weer op te richten en won Ferrari in de eerste seizoenshelft meerdere races. Daarna ging het al snel bergafwaarts en waren er veel problemen met de betrouwbaarheid en de strategie. Binotto werd daarna na vele jaren trouwe dienst de deur gewezen en werd begin dit jaar opgevolgd door Frédéric Vasseur.

Inmiddels is Binotto alweer geruime tijd op gardening leave, maar hij werd recent wel weer gespot in de paddock. Volgens het Franse L'Auto Journal heeft Renault Group CEO Luca de Meo gekozen voor Binotto als opvolger van de ontslagen Szafnauer. Volgens het Franse medium was Binotto ook aanwezig tijdens een bandentest van Alpine op het circuit van Spa-Francorchamps daags na de Belgische Grand Prix. Aangezien Binotto voorlopig nog op gardening leave is, zou hij volgens L'Auto Journal pas kunnen beginnen in september. Tot die tijd is Bruno Famin de teambaas.