Pirelli wil voor 9 december besluit over welke banden F1 in 2020 gebruikt

Pirelli heeft een deadline vastgesteld voor een besluit over welke banden er in 2020 gebruikt worden in de Formule 1. De bandenleverancier stelt dat ze het voor 9 december moeten weten om op tijd gereed te zijn voor Australië.

Voor het eerstvolgende seizoen heeft Pirelli zoals gebruikelijk nieuwe banden ontwikkeld. Na een eerste test in de Verenigde Staten waren er de nodige kritische geluiden en werd er zelfs geopperd om komend seizoen met dezelfde bandenconstructie te racen als afgelopen jaar. Die geluiden zijn na de bandentest in Abu Dhabi nog niet helemaal verstomd, maar Mario Isola van Pirelli stelt dat er snel een besluit genomen moet worden.

"De deadline is maandag 9 december. We moeten de compound voor de races een bepaalde periode voor de race bepalen en voor de eerste race in Australië is dat de negende van december. Als zeven van de tien teams zeggen dat ze door willen met de band van 2019, dan doen we dat. Maar het zou erg jammer zijn als al het ontwikkelingswerk voor 2020 verloren gaat, omdat we erg specifieke doelstellingen hadden voor de nieuwe band."

'Coureurs alleen blij met band met meer grip'

Isola toont begrip voor de mening van de coureurs, die volgens hem echter een verkeerd verwachtingspatroon hebben. "Sommigen hebben bij bepaalde karakteristieken van de band verbeteringen opgemerkt, maar niet op andere vlakken. De nieuwe banden zijn zo'n seconde langzamer, maar het was niet ons doel om snellere banden te produceren. De instructie van de teams was om het werkende window te vergroten en het risico op oververhitting en graining te verkleinen."

"Coureurs willen altijd meer grip, alleen dan zullen ze zeggen dat de band 'beter' is. Maar deze banden zijn ontworpen om in de lange run beter te zijn, en daarom hebben ze een minder hoge grippiek. De coureurs merken op dat er minder grip is en denken 'aha, deze band is niet zo goed als de oude'. Dat is echter niet waar. We wilden een band die beter is in de race, niet in de kwalificatie."