Chase Carey over 25 races: "We moeten de sport gezond maken voor het personeel"

Wanneer de Formule 1 terugkeert in 2020, staan er een record van 22 races op het programma. Er zijn hernieuwde zorgen over de eisen die worden gesteld aan degenen die het reizende circus op de been houden.

De kalender kende afgelopen seizoen 21 races, maar breidt zich uit met de toevoeging van Vietnam en de terugkeer (na een lange afwezigheid) van het Nederlandse circuit Zandvoort. De Grand Prix van Duitsland zal niet meer op de kalender te vinden zijn, dat stond hij afgelopen seizoen wel.

De Formule 1-eigenaar Liberty Media wil de kalender zo structureren dat ze maximaal 25 races kunnen hebben op de kalender. In de afgelopen tien jaar heeft de Formule 1 zijn vleugels uitgespreid tot ver buiten het Europese hart en races toegevoegd in Azië en het Midden-Oosten. Er wordt tegenwoordig op bijna alle continenten geracet, Afrika is de enige waarop niet geracet wordt.

Van de 17 races in het 2000-seizoen waren er slechts zes buiten Europa. Volgend jaar zullen 13 van de 22 races ‘lange afstanden’ zijn. "We moeten er met zijn allen op letten”, vertelde Chase Carey, CEO van de Formule 1, aan verslaggevers in Abu Dhabi toen hem werd gevraagd naar de leefbaarheid van het personeel en coureurs van zo'n lang seizoen.

"We moeten de sport gezond maken. We moeten het proberen het te doen op een manier die heel goed is voor iedereen in deze klasse, waarin de druk erg hoog ligt", zei de Amerikaan.

Carlos Sainz is fel tegen het plan om 25 race te gaan rijden

Raceweekenden worden vanaf 2021 met een dag ingekort. Het huidige weekend liep van donderdag tot zondag, maar volgend seizoen gaan ze lopen van vrijdag tot zondag in plaats van het huidige formaat.

De verplichte avondklok, waarbij teampersoneel dat aan de auto werkt, het circuit niet mag betreden, gaat ook veranderen. De teams zullen extra tijd krijgen. McLaren-coureur Carlos Sainz zei dat hij tegen verdere uitbreiding was, toen hem werd gevraagd naar de overgang naar een driedaags weekend. "Die laatste extra dag dat we opstijgen, compenseert niet volledig die 22 tot 25 races die we in de toekomst willen hebben", zei de Spanjaard.