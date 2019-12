Coureurs reageren fel tegen DRS: "We hebben het helaas nodig, maar hopelijk komt daar verandering in"

Een dataserverprobleem zorgde ervoor dat tijdens de race in Abu Dhabi tot ronde achttien de DRS niet gebruikt kon worden. De FIA schakelde de DRS tot dat moment uit. Hoewel sommige fans al langer pleiten voor het laten vallen van DRS omdat het teveel van het goede is, zeggen Formule 1-coureurs dat de Abu Dhabi-ervaring het bewijs is waarom het op dit moment vereist is.

Daniel Ricciardo liet zijn stem horen over de impact van het gebrek aan DRS: "Het maakte het nog saaier!", zo citeerde Motorsport. "Je hebt het zeker op sommige circuits nodig en dit is er een van. Op circuits als Monza zou je zonder DRS weg kunnen komen, maar ik vind het geweldig."

De Renault-coureur begrijpt wel waarom sommige mensen het een beetje nep vinden. "Ik weet zeker dat sommige mensen zullen zeggen dat het een beetje kunstmatig is, maar we hebben het nodig, vooral met deze auto's met deze snelheden. Anders is inhalen niet mogelijk. Dus God zegene DRS."

Carlos Sainz staat achter Ricciardo's standpunt

McLaren-coureur Carlos Sainz, die DRS gebruikte om voorbij Nico Hulkenberg te komen in de laatste ronde van de race in Abu Dhabi, bevestigde het standpunt van Ricciardo dat er een noodzaak is voor DRS.

"Het laat zien dat tegenwoordig in de Formule 1 het onmogelijk is om zonder DRS in te halen", zei hij. "Dus de DRS is hard nodig in de moderne Formule 1. Hopelijk hebben we het in 2021 niet nodig omdat we het allemaal niet leuk vinden, maar als we op dit moment inhaalacties in de koningsklasse willen zien, hebben we de DRS nodig."

Valtteri Bottas' race liep stuk

Valtteri Bottas, wiens inhaalrace door de middenmoot was vastgelopen toen de DRS niet werkte, zei dat die momenten zijn waarde bewezen.

"Ik wilde heel graag dichter bij het podium en dichter bij de top komen, dus het was vervelend om er niet over te kunnen beschikken", zei de Mercedes-coureur. "In mijn aanvallende positie wilden we het hebben. Ik denk dat de auto's die verdedigden blij waren dat ik het niet had. Het is dus een lastige kwestie."

"Ik denk dat het goed is met de huidige auto's die we in de Formule 1 hebben, maar hopelijk kunnen we er in 2021 van af komen."