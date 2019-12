Jos Verstappen fel tegen Ferrari: "Dit was geen rekenfout"

Jos Verstappen heeft zeer fel gereageerd op de verkeerde brandstofopgave van Ferrari in Abu Dhabi. De voormalig Formule 1-coureur weet zeker dat er opzet in het spel was bij de Scuderia.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Abu Dhabi werd duidelijk dat de stewards na afloop van de race een onderzoek zouden uitvoeren naar de Ferrari van Charles Leclerc. Bij een keuring voorafgaand aan de race bleek dat er een verschil zat in de hoeveelheid brandstof die opgegeven werd door het team en de hoeveelheid die uiteindelijk in de auto gevonden werd.

Het verschil bleek uiteindelijk 4.88 kilogram te zijn. Na afloop van de race oordeelden de stewards, onder andere na het luisteren naar iemand van Ferrari, dat als straf een boete van 50.000 euro voldoende was. Leclerc, die op het Yas Marina Circuit als derde over de finish kwam, mocht zijn podiumplaats gewoon houden.

Mol verdedigt Ferrari, Verstappen in tegenaanval

De kwestie zorgt ervoor dat de meningen verdeeld zijn en dat bleek ook tijdens Peptalk op Ziggo Sport. Commentator Olav Mol verdedigde de Scuderia en stelde dat er een menselijke fout gemaakt is bij Ferrari in het berekenen van de brandstofmassa die in de auto van Leclerc zou zitten. Verstappen senior liet echter heel duidelijk weten dat hij het daar niet mee eens was.

"Olav, je weet dat dit geen rekenfout was", opent Verstappen de aanval. "Ferrari maakt dergelijke rekenfouten niet." Verder besluit de voormalig coureur van Benetton er niet te veel over te zeggen. "Ik wil me hier verder niet te veel over uitlaten, want dit is een gevoelig onderwerp binnen de Formule 1. Ik ga mijn vingers daar verder niet aan branden. Volgend jaar moeten de regels aangescherpt worden."