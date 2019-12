Villeneuve: "Max Verstappen is de revelatie van het seizoen 2019".

Het seizoen 2019 zit erop en Jacques Villeneuve heeft zich daarom tegenover de NOS uitgesproken over het seizoen. De Canadees ziet Max Verstappen als de grootste openbaring van het jaar.

In de combinatie van Red Bull Racing en Honda scoorde Verstappen in 2019 zijn eerste twee pole positions. Bovendien stond hij drie keer op het hoogste treetje van het podium en in totaal mocht hij na de race negen keer van de champagne proeven. Daarmee kende Verstappen een sterk seizoen en dat heeft Villeneuve ook gezien. De wereldkampioen van 1997 vindt de Nederlander de revelatie van het seizoen.

"Max natuurlijk! Hij is echt volwassen geworden, rijdt anders en beter", verklaart Villeneuve. "Hij is van een racewinnaar veranderd in een kandidaat voor de titel. Ik besef me dat heel Nederland nu in shock is, omdat ik een compliment uitdeel. Ik heb veel kritiek op Verstappen gehad, maar dat was niets persoonlijks. Ik heb niets tegen hem."

Villeneuve verwacht titel 7 voor Hamilton in 2020

Villeneuve verwacht niet dat Verstappen de grootste kandidaat is voor de wereldtitel in 2020: die eer ziet hij wederom naar Lewis Hamilton gaan. "Ik denk niet dat Ferrari klaar is voor 2020, want ze hebben het daar nog niet op de rails. Red Bull en Honda hebben een paar keer gepiekt, maar je moet het hele seizoen op je best zijn. Daarom zet ik mijn geld op de zevende van Lewis."

Wel verwacht Villeneuve dat de strijd in de top in 2020 tussen dezelfde teams gaat. "Het zal iets dichter bij elkaar komen, maar niet genoeg. Er is niet genoeg gedaan om het veld op te schudden. Ik verwacht dat het in 2021 beter wordt door de nieuwe regels en het budgetplafond, maar het kan ook gebeuren dat een team iets unieks vindt en een enorm gat slaat, zoals Brawn GP dat in 2009 deed."