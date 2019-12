Horner: "Max Verstappen reed in 2019 zijn beste seizoen in Formule 1"

Christian Horner is onder de indruk van het seizoen dat Max Verstappen heeft afgewerkt in 2019. Volgens de teambaas van Red Bull Racing was 2019 het beste seizoen van de Nederlander in de Formule 1.

Verstappen stelde in Abu Dhabi de derde positie in het kampioenschap voor coureurs veilig. Dat deed hij door tweede te worden op het Yas Marina Circuit, achter kampioen Lewis Hamilton en voor concurrent Charles Leclerc. Het was de negende podiumplaats van 2019 voor Verstappen, die tijdens de race wel regelmatig klaagde over een probleem met zijn motor.

Horner verklaarde na afloop van de race in Abu Dhabi tegenover onder andere GPToday.net dat Verstappen tijdens de pitstop wat turbo lag had opgelopen. “Max liep bij de pitstop wat vertraging in de turbo op en tijdens de race werd er onderzocht waarom dat gebeurde. Je hebt echter kunnen horen welke veranderingen er in de schakelaars werden doorgevoerd om dat op te lossen.”

Horner hoopt op Red Bull als belangrijkste uitdager Mercedes in 2020

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1 en kreeg in 2016 al promotie naar Red Bull Racing. De afgelopen jaren is hij als coureur een stuk volwassener geworden en dat resulteerde erin dat hij in 2019 een stuk minder fouten maakte dan in de seizoenen hiervoor. Horner ziet dat zijn pupil een prima seizoen heeft afgewerkt en stelt dat het voor de Nederlander zijn beste seizoen tot nu toe was.

“Ik denk dat dit Max’ sterkste jaar in de Formule 1 was. Voor het team was het een overgangsjaar en dat zou het ook worden met de eerste motorwissel in dertien jaar. De samenwerking met Honda werkt enorm goed. De motor is bij iedere nieuwe specificatie beter geworden en de betrouwbaarheid is erg sterk geweest. We hebben dit jaar maar een mechanische uitvalbeurt gehad, in Azerbeidzjan. Bij iedere nieuwe krachtbron zijn we dichter en dichter bij de juiste snelheid gekomen."

"We hebben drie pole positions, waarvan we er twee mochten houden, drie overwinningen, negen podiumplaatsen, dus dat is een indrukwekkende prestatie. Met de stabiliteit in de reglementen voor 2020 kunnen wij hopelijk het uitdagende team zijn. Mercedes heeft weer een heel sterk jaar gehad en ze zijn nog steeds het richtpunt, maar het voelt absoluut alsof we dichterbij komen.”