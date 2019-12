Horner: "Zie geen reden waarom Leclerc niet gediskwalificeerd moet worden"

Christian Horner heeft zich duidelijk uitgesproken over het vermeende brandstofvergrijp van Ferrari en Charles Leclerc. De teambaas van Red Bull Racing verwacht niets anders dan een diskwalificatie na afloop van de race.

"Ik heb het document net gezien en ze gebruikten het woord significant", verklaarde Horner tegenover Sky Sports F1. Volgens Horner bestaat er geen grijs gebied tussen legaal en illegaal. "Het gaat om een significante hoeveelheid. De auto is legaal of illegaal en ik zie geen reden waarom hij na de race niet gediskwalificeerd wordt."

Technisch gedelegeerde Jo Bauer merkte op dat Ferrari voorafgaand aan de race een andere hoeveelheid brandstof voor de auto van Leclerc dan dat er uiteindelijk in de auto gevonden werd bij een controle. Dat is in strijd met technical directive 12-19 die de FIA in een eerder stadium uitgevaardigd heeft. De stewards hebben echter besloten om de zaak pas na afloop van de race grondig te onderzoeken.

Leclerc mag zodoende gewoon van start gaan tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi en dat doet hij door de gridstraf van Valtteri Bottas vanaf de vierde positie. De Ferrari-coureur strijdt op het Yas Marina Circuit nog met Max Verstappen om de derde positie in het kampioenschap. De Nederlander start de race vanaf de tweede positie en verdedigt een voorsprong van elf punten ten opzichte van zijn concurrent.