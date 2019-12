Valtteri Bottas: "Ik verwachtte dat Grosjean mij wel gezien had"

Zowel in de eerste als tweede vrije training was Valtteri Bottas de snelste in Abu Dhabi. De Fin sprak van een goede dag, ondanks het incident met Romain Grosjean in de slotfase van de tweede oefensessie.

Bottas won twee van de laatste vier races en is al zeker van de tweede positie in het kampioenschap. In Abu Dhabi wil hij zijn derde seizoen in dienst van Mercedes op goede wijze afsluiten en hij begon het weekend op de best mogelijke manier. Zowel in de eerste als tweede training was de Fin de snelste. Bottas verklaarde na afloop dat de auto vanaf het begin goed aanvoelde.

"Het was op de baan een erg goede dag. Sinds de eerste ronden voelde het redelijk goed en de balans was meteen eigenlijk in orde, dus het was een goed beginpunt. Ik heb natuurlijk ook de nieuwe motor, dus die moesten we nog op de juiste manier afstellen. Dat voelde vanaf het begin goed, dus ik had vandaag een positief gevoel in de auto en in beide sessies leek de snelheid goed."

"Het einde van VT2 was niet helemaal zoals gehoopt door de kleine crash die ik had met Grosjean. Ik denk dat hij niet zag dat ik er aan de binnenkant langs kwam. Mijn verontschuldigingen ervoor, maar ik kon niet in het niets verdwijnen. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat hij me wel aan zag komen, omdat hij de ideale lijn afdekte. Ik dacht dus dat hij wel wist dat ik er zat, maar blijkbaar was dat niet het geval."

Bottas legt focus helemaal bij de race

Bottas, die een reprimande kreeg voor de botsing met Grosjean, zal de race op het Yas Marina Circuit vanaf de laatste positie moeten aanvangen, nadat hij gridstraf kreeg voor het wisselen van zijn motor. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar is van mening het er na de vrijdag goed uitziet, maar dat het voor hemzelf vooral belangrijk is dat hij zondag in de race over een goede auto beschikt.

"Vanuit vandaag gezien is het positief, maar we moeten altijd voorzichtig zijn op vrijdag. Het is maar een training en we hebben vaak gezien dat teams ineens iets vinden voor de zaterdag. Het belangrijkste voor mij, en daar ligt mijn focus ook in VT3, is het hebben van een goede auto voor de race. Ongeacht wat ik doe in de kwalificatie, ik zal als laatste moeten starten."