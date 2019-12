Komend weekend staat de Grand Prix van Abu Dhabi, tevens de laatste race van het 2019-seizoen op het programma. Het circuit is een redelijk nieuw circuit en staat sinds 2009 op de kalender. Het gelikte circuit kent een extra moeilijkheidsgraad: het zand uit de woestijn. De race zal op zondag beginnen in daglicht en finishen in het donker. Mercedes neemt je mee over het circuit waar het dit weekend allemaal zal gaan gebeuren: