Max Verstappen over Red Bull Honda-project: "Gaat beter dan verwacht"

Red Bull Racing maakte een gewaagde gok om dit seizoen over te stappen naar Honda-motoren, maar dat pakte voor de Oostenrijkse renstal goed uit. In het begin van het seizoen was de motor nog vol in ontwikkeling, maar na de zomerstop lijkt Honda de missende PK’s te hebben gevonden.

Honda werd al op de proef gesteld bij het zusje van Red Bull Racing Toro Rosso en daar pakte het goed uit. Het team moest wel een aantal keer een extra straf nemen, zo kon de Japanse-motorfabrikant zich blijven ontwikkelen. Max Verstappen is misschien wel het talent wat Red Bull en Honda de titel moet gaan bezorgen. Het eerste podium was natuurlijk een heerlijk gevoel voor Honda en een beloning van het harde werk. Max Verstappen wist al meerdere keren te winnen en zelfs twee, naar eigen zeggen drie, keer pole positions te halen.

De 22-jarige Limburger heeft alle statistieken van Honda in zijn hoofd zitten en zo wist hij ook dat het echt lang geleden was dat Honda een 1-2 finish binnensleepte. Honda behaalde voor het eerst in 28 jaar na de Grand Prix van Japan in 1991 een 1-2 finish. "Ik heb die statistieken altijd onthouden", aldus Max Verstappen. "Ik denk dat het een perfect moment is voor Honda om dit resultaat opnieuw te behalen, vooral na het harde werk."

Honda-project loopt goed

Max Verstappen had wat twijfels tijdens het eerste jaar van het Red Bull Honda-project, maar is enthousiast over de voortgang van de Honda-motor en heeft het sterkste seizoen in de Formule 1. "Ik denk dat Honda zeker op het goede pad is. Ze boeken het hele seizoen veel vooruitgang en ik ben er erg blij mee."

Aankomend weekend kan Red Bull samen met Max Verstappen en de Honda-motor de derde plaats in het kampioenschap binnenslepen. Dat zou Max Verstappens hoogste positie ooit zijn en ook de eerste Nederlander in de koningsklasse die op 'het podium' staat in de eindstand.