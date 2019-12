Australisch-Indonesische coureur vraagt president Indonesië om steun voor stap naar Williams

Een opvallend verhaal vanuit Indonesië: de 19-jarige Luis Leeds heeft de overheid van Indonesië om sponsoring gevraagd, nadat hij een aanbieding van Williams gekregen heeft om bij het opleidingsprogramma te komen.

President Joko Widodo heeft de vraag gekregen om steun voor de in Australië geboren Leeds te zoeken om zijn overgang naar Williams te sponsoren. De coureur, die een Australische vader en Indonesische moeder heeft, moet die steun ook op zeer korte termijn krijgen: voor 1 december verwacht Williams namelijk een antwoord van Leeds.

"Luis vraagt de overheid om een proces te faciliteren waarbij stevige steun van staats- of privébedrijven verkregen wordt, zodat hij Indonesië kan representeren in de Formule 1-races, die ieder jaar door miljarden mensen bekeken worden", staat in de open brief die zijn vertegenwoordigers verstuurd hebben. In de brief wordt dus ook melding gemaakt van de deadline die op 1 december ligt, anders verliest Leeds de mogelijkheid om zich bij het opleidingsprogramma van Williams te voegen.

Lees is in de Europese autosport niet geheel onbekend. In 2017 maakte de Australiër onderdeel uit van het Red Bull Junior Team. In dienst van de Oostenrijkse opleidingsstal werd hij derde in het Britse Formule 4, waarna hij in 2018 een teleurstellend seizoen kende in de Formule Renault NEC en Formule Renault Eurocup. In 2019 volgde een titel in het Australisch Formule 4.

Williams wil Leeds klaarstomen voor Formule 1

Voordat Leeds de steun van Indonesië kan ontvangen, zal hij wel een Indonesisch paspoort aan moeten vragen. De coureur, die afgelopen seizoen kampioen werd in het Australische Formule 4, is volgens de Jakarta Globe bereid om dat te doen, hoewel hij dat officieel pas op 21-jarige leeftijd kan doen. Williams heeft de nodige plannen met de inmiddels 19-jarige coureur.

"We stellen voor om op meerdere manieren met Luis te werken op vlakken zoals het rijden in de simulator, het leren en voorbereiden van circuits, het geven van feedback, het ontwikkelen van de auto en lessen in engineering. Onze sport draait niet langer om alleen het besturen van de auto, maar vereist veel meer van de coureurs. We mikken erop om Luis volledig voor te bereiden op zijn jacht in de Formule 2 en verder", staat in de brief van Williams aan de coureur, die in handen is gekomen van de Indonesische krant.

Leeds is niet de eerste coureur die staatshulp vraagt in Indonesië. De vorige coureur die dat deed was Rio Haryanto en hij haalde de Formule 1. Voor het einde van het seizoen 2016 werd hij echter opzij geschoven, omdat er niet werd voldaan aan de betalingsverplichtingen.