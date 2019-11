Max Verstappen heeft de nodige geluk gehad in de pits. De Red Bull Racing-coureur lag op dat moment aan de leiding, maar in de pits kwam hij bijna in aanraking met Robert Kubica.

Verstappen had zijn stop al gemaakt en reed richting de uitgang van de pits toen Williams Kubica op een onhandig moment naar buiten stuurde. De Pool kwam daardoor in het pad van de Nederlander terug in de pitlane, die daardoor uitwijkende actie moest ondernemen. Het incident wordt momenteel onderzocht door de stewards, waarbij een eventuele straf naar Kubica zal gaan.