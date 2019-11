Max Verstappen: "Incident met Ocon was karma van actie Jos in 2001"

Het meest besproken moment van de Braziliaanse Grand Prix van 2018 was de botsing tussen raceleider Max Verstappen en Esteban Ocon. De Nederlander geeft een jaar na dato de schuld van het incident aan zijn vader.

Verstappen had in 2018 net de leiding van de race overgenomen van Lewis Hamilton toen het noodlot toesloeg voor de Nederlander. Ocon was net naar de pits geweest voor een setje zachte banden en had even meer snelheid dan Verstappen. De Fransman probeerde zich te ontdoen van een ronde achterstand, maar dat liep fout af: de twee botsten met elkaar, waardoor Verstappen deze zege door zijn vingers zag glippen.

Een jaar na dato kan Verstappen lachen om het incident, dat hij karma noemt voor de verrichtingen van zijn vader. "Eerlijk gezegd kan ik er nu om lachen. Het is gebeurd. Ik denk dat het karma was voor wat er met mijn vader gebeurde. Dat hebben we nu teruggekregen. Mijn vader knalde de leider uit de race toen hij op een ronde gezet werd, dus dit was de karma. Het moest wel bij mij gebeuren", vertelde hij aan Sky Sports F1.

Verstappen junior refereert daarbij naar de Braziliaanse Grand Prix van 2001, toen er een soortgelijk incident was tussen Jos Verstappen en Juan Pablo Montoya. Verstappen was de achterblijver die op een ronde gezet werd, maar vervolgens schatte hij het rempunt verkeerd in en knalde hij achterop leider Montoya, die op weg was naar zijn eerste Grand Prix-zege.

