Montoya groot voorstander van overvolle F1-kalender

Het huidige Formule 1-seizoen is zeer druk. Er wordt een recordaantal races verreden en er worden ook nog eens zes sprintraces verreden. Veel coureurs zijn hier geen fan van, omdat het voor een enorme werkdruk zorgt. Juan Pablo Montoya is juist fan van een volle kalender en wenst dat dit in zijn tijd het geval was geweest.

De Formule 1-kalender is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Er kwamen steeds meer races bij in bijvoorbeeld Miami, Las Vegas en Saoedi-Arabië. Niet iedereen is hier fan van, want bijvoorbeeld Max Verstappen is van mening dat het aantal van 24 races nogal hoog is. Men vreest voor fysieke problemen, want door de drukke kalender moeten de coureurs en het teampersoneel in recordtempo de hele wereld over vliegen.

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya ziet een overvolle kalender wel zitten. De Colombiaan vindt het zelfs jammer dat dit in zijn tijd niet het geval was. In de podcast 'Beyond the Grid' legt Montoya zijn opinie uit: "Iedereen klaagt tegenwoordig over het aantal races. In mijn tijd had ik liever tien extra races gereden. We hadden misschien maar vijftien of zestien races per seizoen, maar in die drie dagen na het raceweekend zaten we allemaal weer in de auto om te testen. We hadden minder races, maar we zaten wel meer in de auto dan nu het geval is."