Christian Horner: "Uitspraken Verstappen over vals spel Ferrari door media uit verband gerukt"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft het vermoeden dat de media uitspraken van Max Verstappen over 'vals spelen' van Ferrari uit hun verband hebben getrokken.

Gedurende het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten vaardigde een FIA een aantal technical directives uit voor de motor en de brandstoftoevoer. Dat was de reactie van de autosportbond op vragen van teams over de legaliteit van bepaalde oplossingen, waarvan die teams vermoedden dat Ferrari het gebruikte om extra vermogen uit haar krachtbron te halen.

Ferrari deed het niet goed in de VS, waarna Verstappen na de race zei dat dit het gevolg was van het 'moeten stoppen met vals spelen'. Horner is echter van mening dat de media die woorden groter gemaakt hebben dan het is. "Ik denk dat de opmerkingen van Max uit hun verband... Misschien... Tegen de tijd dat je het van Nederlands via Duits naar Engels vertaald hebt, begint er soms een beetje met de quotes gespeeld te worden", vertelde hij aan Sky Sports F1.

Correspondentie met technisch gedelegeerde 'heel normaal'

Het hele spel met het indienen van verzoeken bij de FIA en het uitvaardigen van technical directives is volgens Horner een heel normale zaak in zo'n complexe sport als de Formule 1. "Omdat dit zo'n competitieve en gecompliceerde tak van sport is, vragen de teams aan de lopende band dingen aan de technisch gedelegeerde. We stellen vragen over wat de goede interpretatie van de reglementen is wat betreft wat er wel en niet legaal is."

"Dat gebeurt voor het chassis, maar ook voor de motor. Natuurlijk waren er een aantal verduidelijkingen tijdens het weekend in Austin, er waren er gisteren een paar en misschien komen er dit weekend nog een paar. Het laat gewoon zien dat de FIA echt handhaaft bij wat een gecompliceerde krachtbron is met veel kritisch onderzoek."