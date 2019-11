Robert Kubica had zich ongetwijfeld een andere voorbereiding op de Grand Prix van Brazilië voorgesteld. De Williams-coureur zag de tweede vrije training al na een paar minuten ten einde komen door een forse crash.

De tweede vrije training was pas net begonnen toen het fout ging bij Kubica. In de derde bocht brak de Williams uit, waardoor hij hard in de vangrail eindigde. De linkerzijde van de bolide werd daardoor fors beschadigd. Voor Kubica betekende het een vroegtijdig einde van zijn enige oefensessie van de vrijdag, want in de eerste vrije training moest hij plaatsmaken voor reservecoureur Nicholas Latifi.