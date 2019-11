Lewis Hamilton heeft behalen wereldtitel 'nog niet echt' gevierd

Lewis Hamilton werd twee weken geleden in de Verenigde Staten voor de zesde keer tot wereldkampioen gekroond. Een groot feest heeft de kersverse wereldkampioen nog niet echt gevierd.

Op het Circuit of the Americas had Hamilton genoeg aan de tweede positie in de uitslag van de race om wereldtitel 6 in de wacht te slepen. De Mercedes-coureur zag teamgenoot en concurrent Valtteri Bottas weliswaar de race winnen, maar toch is de achterstand van de Fin nu onoverbrugbaar. Wie echter denkt dat Hamilton de afgelopen twee weken feest heeft gevierd, die zit duidelijk mis. Dat vertelde de Brit tegenover onder andere GPToday.net.

"Ik heb het nog niet echt gevierd. Ieder jaar is het anders. Ik was nu met mijn familie, die ik op de dag zelf zag. We reisden samen en we genoten van het moment samen. We hebben een feestje gevierd, maar niet te hevig. We genoten van elkaars aanwezigheid en waar we naartoe gingen was het niet echt geweldig, dus we vertrokken weer en gingen naar huis. De volgende dag hadden we een geweldige lunch."

"De ochtend daarna was het weer trainen en op dinsdag gingen we weer aan het werk, dus het is maar door blijven gaan. Tijdens het weekend kreeg ik bezoek van wat vrienden en we hadden een paar leuke avonden, maar geen grootse dingen. Het grote feest zal zijn als we het als een team vieren, want dat is degene met de meeste impact. Je realiseert je wat je allemaal samen bereikt hebt."

"Dat hebben we gedaan en we zijn in beide fabrieken geweest. Dat was heel vet, omdat je het enorme aantal mensen in een ruimte ziet... Het is erg krachtig. Aan het eind van het jaar zullen we een kerstfeest hebben en dat is geweldig. We nemen meestal samen een busje en gedurende de winter zal ik genieten van de kerstperiode en de jaarwisseling, waarna we weer aan de slag gaan."