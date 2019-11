Vettel: "Beschuldigingen Verstappen over Ferrari erg onvolwassen"

Sebastian Vettel heeft gereageerd op de uitlatingen van Max Verstappen na de Grand Prix van de Verenigde Staten. Zijn beschuldigingen aan het adres van Ferrari noemt de Duitser 'onvolwassen'.

Ferrari zat er niet lekker bij in de Verenigde Staten. Vettel viel al vroeg in de race uit met een afgebroken achterwielophanging, terwijl teamgenoot Charles Leclerc het tempo van de Mercedessen en Verstappen duidelijk niet kon volgen. Het matige weekend van de Scuderia viel samen met de uitvaardiging van een technical directive door de FIA, waarin het een en ander rond de brandstoftoevoer verhelderd werd.

Voor Verstappen was één en één twee: hij nam na de race in Austin aan dat Ferrari haar voordeel in topsnelheid is kwijtgeraakt door de technische instructie van de FIA en verklaarde dat dit het gevolg was van het moeten stoppen met 'vals spelen'. Vettel laat in Brazilië tegenover onder andere GPToday.net weten dat hij die beschuldigingen nergens op vindt slaan en tevens vindt hij de reactie van Verstappen onvolwassen.

"Ik kan er niet veel over zeggen. Ik denk alleen dat zijn opmerkingen erg onvolwassen waren. Wij moeten nu op de baan het best mogelijke antwoord geven. We hadden in Austin geen goed weekend en vooral de zondag ging niet zoals gehoopt. Mijn race is eigenlijk nooit begonnen, maar in het algemeen was onze snelheid in de race minder sterk dan in de races ervoor. Ook waren we minder sterk dan we verwachtten."

Hoewel Vettel toegeeft dat de race in de VS niet verliep zoals gehoopt voor Ferrari, ziet hij wel een patroon: de rode bolides presteren op zaterdag beter dan op zondag. "We werken natuurlijk hard om iedere race goed voor de dag te komen. De afgelopen weken hebben we ons op dit vlak wel verbeterd, maar de race pace blijft toch onze zwakke plek. Normaal gesproken is het echter niet zo slecht als in Austin."