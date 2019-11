Valtteri Bottas ziet niets in 'minder sterke' teamgenoot om meer succes te behalen

Valtteri Bottas wil graag meer races winnen, maar de Mercedes-coureur ontkent dat hij liever een iets minder sterke teamgenoot naast zich zou willen hebben dan zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

In 2017 kwam Bottas naar Mercedes, nadat hij vier seizoenen in dienst van Williams had gereden. In al zijn seizoenen bij Mercedes was Hamilton zijn teamgenoot. Hoewel Bottas dit seizoen voor het eerst in zijn carrière vier races wist te winnen, zag hij de wereldtitel wederom aan zijn neus voorbijgaan. Net als in 2017 en 2018 was die eer voor Hamilton, die daarmee zijn totaal op zes wereldtitels bracht.

Hoewel het Bottas tot dusver nog niet gelukt is om een heel seizoen lang een bedreiging voor Hamilton te zijn, wil hij geen minder sterke teamgenoot hebben. "Ik ben erg dankbaar en ik voel me goed. Ik ben trots dat ik onderdeel van dit team ben en een auto mag besturen die me in staat gesteld heeft de resultaten te behalen die ik behaald heb, en in de toekomst nog betere resultaten mogelijk maakt."

"Ik hou van het feit dat het op mij aankomt. Op dit moment zijn we een winnend team en als ik op presteer op het niveau waarop ik mik, dan is alles mogelijk. Ik zou de situatie qua teamgenoot dus niet willen veranderen omdat ik dan makkelijker kan winnen. Ik hou van de uitdaging. Natuurlijk is het niet altijd eenvoudig, maar het voelt een stuk beter als het op een lastige manier tot stand komt."

Bottas wil ieder weekend maximaliseren in 2020

Bottas vertelde ook dat hij er met zijn engineers aan werkt om te proberen ieder weekend in 2020 te gaan maximaliseren, zodat hij gedurende het hele seizoen competitiever is. De voormalig Williams-coureur is bezig met zijn meest succesvolle campagne uit zijn carrière met vier zeges en tot nu toe 314 punten.

"Van mijn kant is het een aanhoudend proces. Ik heb veel geleerd en dit jaar heb ik een aantal races voltooid die zeer goed waren wat betreft het maximaliseren van de potentie van de banden, condities en situaties. Ik zou dat heel graag ieder weekend en onder verschillende omstandigheden doen. Dat is de sleutel en daaraan werken we hard met de engineers."