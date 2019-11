Charles Leclerc verwacht dat uiteindelijk auto's 2021 'agressiever' zullen ogen

Charles Leclerc verwacht dat de auto's voor 2021 er 'agressiever' uitzien dan de beelden die de Formule 1 bij de presentatie van de reglementen vrijgegeven heeft.

De Formule 1 zal in 2021 drastisch veranderen met gloednieuwe technische, sportieve en financiële reglementen, die tegelijkertijd geïntroduceerd worden. Het doel van de regels is om de auto's dichterbij elkaar te brengen qua prestaties, terwijl het de coureurs ook in staat moet stellen om andere auto's makkelijker te volgen en in te halen, waarmee het spektakel vergroot moet worden.

Leclerc is onder de indruk van de eerste ontwerpen, maar hij verwacht dat de auto's er uiteindelijk agressiever uit zullen zien doordat de teams de regels op hun eigen manier interpreteren. "Het uiterlijk van de auto ziet er goed uit. We moeten afwachten hoe veel de teams hun auto ontwikkelen. Dat kan het uiterlijk wat veranderen en het agressiever maken, wat altijd goed is", vertelde de Monegask.

"Als coureur wil je altijd zo snel mogelijk gaan, dus hopelijk winnen we wat snelheid zonder dat we het beter volgen van andere auto's verliezen. Dat is op dit moment het grote probleem. Het is best frustrerend dat je in de race moeite krijgt om de auto voor je te volgen zodra je sneller bent, maar binnen een seconde van de auto voor je rijdt. De banden worden te heet, dat soort dingen. Hopelijk wordt dat verbeterd."

Hoger gewicht 'helpt totaal niet'

Het gewicht van de auto's in de Formule 1 zal in 2021 verder omhoog gaan. Momenteel staat het minimumgewicht op 743 kilogram, maar in 2021 stijgt dat met 25 kilogram naar 768 kilogram. Meerdere coureurs hebben hun zorgen geuit over het stijgende gewicht. Leclerc sluit zich daarbij aan en stelt dat het totaal niet helpt bij het oplossen van de problemen die de coureurs momenteel al hebben.

"Het hogere gewicht helpt volgens mij totaal niet", vertelt de Ferrari-coureur. "Het gaat bij het oververhitten van de banden totaal niet helpen als de auto's 25 kilogram zwaarder worden. Vanuit de coureur gezien geldt dat we met een lichtere auto sneller kunnen rijden, maar ik geloof ook dat er altijd een compromis gesloten moet worden tussen alle zaken. Het is zoals het is nu."