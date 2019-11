Overzicht: Wanneer zie je de Braziliaanse Grand Prix op televisie?

Het Formule 1-seizoen 2019 begint langzaam maar zeker op zijn einde te lopen. Komend weekend zijn de teams en coureurs te gast in Brazilië voor de voorlaatste race van deze jaargang.

De strijd om beide wereldtitels is inmiddels voorbij: Lewis Hamilton werd voor de zesde keer kampioen bij de coureurs, terwijl Mercedes voor het zesde jaar op rij de wereldtitel bij de constructeurs wist te bemachtigen. Desondanks wordt er in Brazilië gewoon nog gestreden om de overwinning én de derde plaats in het kampioenschap. Daarvoor zijn nog drie kanshebbers: Charles Leclerc, Max Verstappen en Sebastian Vettel.

Net als de rest van het seizoen het geval was, zal de Braziliaanse Grand Prix op televisie te zien zijn bij Ziggo Sport. Voor mensen die niet bij kabelaar Ziggo aangesloten zijn of geen abonnement hebben op Ziggo Sport, is het Duitse RTL een alternatief. Tevens zal de race voor abonnees van F1 TV te zien zijn.