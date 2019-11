Vasseur verwachtte beter seizoen in 2019 voor Alfa Romeo

Alfa Romeo had meer verwacht van het seizoen 2019. Vooral na de zomerstop loopt het stroef bij het Zwitsers-Italiaanse team, waardoor het team momenteel op de achtste positie in het kampioenschap staat.

De huidige jaargang begon nog goed voor Alfa Romeo. In de eerste seizoenshelft wist met name Kimi Raikkonen op zeer consistente basis punten te scoren voor het team, maar in de tweede helft van 2019 is het team in een vrije val terecht gekomen. In slechts twee van de zeven races sinds de zomerstop werden er punten gescoord, terwijl het totaal aan punten in die races op drie is blijven steken.

In het kampioenschap is er een vergelijkbare trend te zien: voor de zomerstop leek Alfa Romeo nog mee te doen in de strijd om de zesde positie, maar daarvoor is het nu zo goed als uitgeschakeld. Het gevolg is dat het team nu achtste staat in de titelstrijd en dat is volgens teambaas Vasseur tegenvallend. "We verwachtten het beter te doen, maar het seizoen is volgens mij op en neer gegaan", vertelde hij aan Autosport.

"We hebben gependeld tussen P4 en P9 en dat is een goede les. We hebben veel punten verloren op Hockenheim, in Bakoe, Monza en Spa. Ik weet zeker dat je opportunistisch moet zijn als je tot dit deel van de grid behoort. In de eerste helft van het seizoen hebben we sterk gepresteerd en waren we consistent, foutloos en opportunistisch. In Spa was dat bijvoorbeeld niet het geval."

Sinds de zomerstop lijkt Alfa Romeo dus tegen een achterstand aan te kijken, maar Vasseur benadrukt dat de C38 qua snelheid niets verloren heeft. "Het is wat vreemd, maar volgens mij ligt het niet zozeer aan de snelheid. Het is zo krap in de middenmoot dat je een perfecte race, kwalificatie en start moet hebben, anders werkt het niet. Als je punten moet scoren, moet je consistent zijn en nul fouten maken. Dat is een goede les voor iedereen in het team."