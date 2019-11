Valtteri Bottas met vertrouwen naar 2020 door 'enorme' groei in 2019

Valtteri Bottas zag ook in 2019 teamgenoot Lewis Hamilton de wereldtitel voor zich opeisen. De Fin heeft naar eigen zeggen wel enorm veel progressie geboekt in het afgelopen seizoen, wat hem vertrouwen geeft voor 2020.

Tot afgelopen weekend maakte Bottas nog kans op de wereldtitel, hoewel die eerder mathematisch dan reëel genoemd kon worden. Ondanks dat de Mercedes-coureur zijn eigen taak met verve vervulde, namelijk door te winnen in de Verenigde Staten, zag hij Hamilton toch kampioen worden. De Brit had genoeg aan de tweede plaats op het Circuit of the Americas om voor de zesde keer kampioen te worden.

Bottas geeft toe dat hij in 2019 een aantal fouten gemaakt heeft die hem pijn deden in de strijd om de titel. Hij stelt echter wel dat het hem sterker maakt voor 2020. "Over het algemeen heb ik een aantal fouten gemaakt, die ik van mijn kant had kunnen voorkomen. Een aantal daarvan waren echt fouten, terwijl andere misschien ongelukkige momenten waren. Daar heb ik wel van geleerd."

"Ook heb ik een aantal keer Q3 verprutst in de kwalificatie, wat mij startposities kostte en in de race dwarszat, waardoor ik punten verloor. Qua geluk of pech zitten Lewis en ik op hetzelfde niveau dit jaar, dus hij heeft dit jaar iedere race op een geweldig niveau gepresteerd. Ik was niet bij iedere race op mijn best, maar wel vaker dan voorheen. Wat betreft mijn ontwikkeling is het duidelijk welke kant het op gaat."

"Het momentum is nu goed en wat betreft racepace, wat eerst mijn zwakke punt was, heb ik enorme stappen gezet door hard te werken met de engineers voor ieder detail in mijn rijstijl en de afstelling. Dat gaat steeds beter en dat geeft me vertrouwen voor volgend jaar. In tegenstelling tot het einde van vorig jaar kijk ik nu al uit naar volgend jaar en om het volgende seizoen vanaf nu te beginnen."