Carlos Sainz na goede kwalificatie: "De wind beïnvloedt McLaren-bolide te erg"

Carlos Sainz en Lando Norris hebben samen met hun team dit seizoen aardige prestaties neergezet. Sainz pakte in de kwalificatie wederom de zevende plek, wat aantoont dat McLaren een enorme stap gezet heeft.Het team lijkt steeds dichterbij de top te komen, aangezien hij slechts drie tienden van Red Bull van Alexander Albon zat en de best of the rest was.

Sainz was erg blij na de kwalificatie. De Spanjaard meende dat de auto het hele weekend al goed voelde. “Ik ben erg blij, vanaf de eerste vrije training zijn er enkele veranderingen in de baanomstandigheden geweest die erg goed voor ons zijn geweest. De auto zag eruit als een ander in de derde vrije training, zoals je die bij Lando hebt gezien. Er is een verandering in de windrichting geweest, de temperatuur waren een beetje gestegen en dat leek ons veel te hebben geholpen.”

Auto Lando Norris was opeens totaal anders

Het COTA is dit jaar erg hobbelig. Max Verstappen wist zelfs te vertellen dat de hoogte van bocht 1 met anderhalve meter is gedaald. Niet alleen dat beïnvloedt de auto, maar ook de temperatuur en het weer. De coureur met nummer 55 meent dat de wind de prestaties van McLaren nog pijn kan gaan doen. “Het probleem is dat de omstandigheden zoals in de vrije trainingen zal zijn, dus we vrezen dat zondag (vandaag) een meer gecompliceerde dag wordt, omdat de windrichting weer zal veranderen. Dat, en we weten niet zo goed waarom, beïnvloedt onze auto veel.”

Anderzijds slaagde Lando Norris er ook in om Q3 te halen. De Brit eindigde op de achtste positie en bevestigde daarmee de goede vorm van McLaren. “Het was een redelijke classificatie voor het team. Het was een behoorlijke klus tijdens Q1 en Q2. Ik had alleen wat verkeer in Q1, ik maakte een ronde, wat betekende dat ik een tweede set banden moest gebruiken, en ik had slechts één set over voor Q3.”