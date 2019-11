Pirelli reageert op kritiek op 2020-banden: "Niet verrast dat banden anders aanvoelen"

Pirelli heeft gereageerd op de kritiek van de coureurs na de eerste test met de banden voor 2020. Motorsportbaas Mario Isola verklaarde dat het goed is dat de coureurs verschillen voelden met de huidige banden.

Voorafgaand aan ieder seizoen ontwikkelt Pirelli een nieuwe band voor de Formule 1. De bandenleverancier laat de teams daarvoor gedurende het seizoen een aantal blinde tests uitvoeren. Tijdens de vrije trainingen in de Verenigde Staten volgde een eerste test met de C4-banden voor 2020 en de coureurs waren zeer kritisch. Isola heeft daar geen problemen mee, omdat het doel was dat de banden anders aan moeten voelen.

"Ik ben niet verrast dat ze iets anders voelden en dat is ook goed, want we hebben gewerkt aan het ontwikkelen van een andere band. Laten we zeggen dat het positief is dat ze verschillen tussen de huidige en nieuwe banden gevonden hebben. De volgende stap is het ontwerpen van de nieuwe auto en het optimaliseren ervan, zodat die optimaal gebruik maakt van de nieuwe banden."

"Helaas waren de omstandigheden minder representatief. We moeten de data analyseren om te begrijpen wat het prestatieniveau is. Het eerste gevoel is dat het nieuwe pakket een iets minder hoge piek in grip heeft en dat het consistenter is. Dat is waar we naar zochten. We moeten niet vergeten dat de focus tijdens vrijdagtrainingen op het raceweekend ligt, dus ze kunnen niet te veel tijd besteden aan het testen van de banden voor 2020."

"Niemand had tijd om de set-up aan te passen voor de nieuwe constructie. Het profiel van de band is anders, dus de constructie werkt ook op een andere manier. Dat vereist een iets andere afstelling. Ik weet echter zeker dat ze bruikbare data verzameld hebben voor voor de test in Abu Dhabi, want met de vergelijking van vandaag weten ze wat ze kunnen verwachten in Abu Dhabi en daaraan werken."