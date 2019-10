FIA ziet voldoende vrijheid voor verschillende ontwerpen auto's in 2021

De FIA verwacht niet dat alle Formule 1-auto's in 2021 er hetzelfde uit zullen zien. Volgens Nikolas Tombazis zijn er voldoende vlakken waarop de teams vrijheid krijgen in het ontwerpen van de auto.

Meerdere teams lieten in de afgelopen periode blijken dat ze vonden dat de reglementen te veel beperkingen oplegden wat betreft de vrijheden in het ontwerpen van de auto's. Zij vreesden dat de auto's er in 2021 grotendeels hetzelfde uit zullen zien. Daar is de FIA het niet mee eens, zo legde Tombazis uit tijdens de presentatie van de nieuwe reglementen voor 2021 in Austin.

Tijdens de presentatie waren er beelden te zien van verschillende ontwerpen van auto's, die allemaal legaal zouden zijn onder de nieuwe reglementen voor 2021. Tombazis gaf vervolgens toe dat er kleine veranderingen zijn doorgevoerd om de teams de kans te geven visueel verschillende auto's te produceren. "Er is redelijk wat discussie geweest over de visuele verschillen en verschillen in vorm van de auto's."

"In de laatste anderhalve maand zijn er wat initiatieven geweest om de verschillen in een aantal gebieden te vergroten. We verwachten dus dat er voldoende gebieden zijn waarbij de auto's er verschillend uit zullen zien: de neus, voorvleugel, luchtinlaat voor de motor, de inlaten van de sidepods, de vorm van de sidepods zelf, de achtervleugel. Er zijn behoorlijk wat gebieden waar we uitdrukkelijke verschillen zullen zien, zowel qua prestaties als visueel."

