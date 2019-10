W Series presenteert voorlopige kalender 2020 met drie nieuwe races

De W Series heeft een voorlopige kalender voor 2020 onthuld met daarop zes races. Er staan drie nieuwe circuits op de programmering en er wordt gehint op het toevoegen van nog meer races.

Eerder dit jaar maakte de W Series haar debuut op de autosportkalender. De klasse waaraan alleen vrouwen mogen deelnemen reed in het voorprogramma van de DTM zes races, waaronder op TT Circuit Assen. Na die zes races werd Jamie Chadwick gekroond tot de eerste kampioene van de klasse, door concurrentes Beitske Visser en Alice Powell overtuigend voor te blijven.

Ook in 2020 zal de W Series grotendeels in het voorprogramma van de DTM opereren. Vandaag publiceerde de organisatie van de klasse de voorlopige kalender voor het aankomende seizoen, waarop vooralsnog wederom zes races staan. Al deze races zullen verreden worden in het voorprogramma van de Duitse toerwagenklasse, maar in het persbericht houdt de klasse nog een slag om de arm over het eventueel toevoegen van meer races aan de kalender.

Nieuw op de kalender van de W Series zijn races in Zweden en Rusland. Dit zijn ook twee nieuwe races op de kalender van de DTM. In Zweden wordt een bezoek gebracht aan Anderstorp, dat in een ver verleden Formule 1-races organiseerde, terwijl er in Rusland geracet gaat worden op het nieuwe Igora Drive. Ten slotte volgt er ook nog een nieuwe race op Monza. Dit gaat ten koste van de races op Hockenheim, Zolder en Misano.

Voorlopige kalender W Series 2020