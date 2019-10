Fernando Alonso: "Ik zal nieuwe reglementen bestuderen voor eventuele terugkeer in F1"

Fernando Alonso wil een terugkeer in de Formule 1 niet helemaal uitsluiten. Als de nieuwe reglementen voor 2021 meer teams de kans gaan bieden op de winst, dan kan de Spanjaard daartoe verleid worden.

Eind 2018 vertrok tweevoudig wereldkampioen Alonso na vier weinig succesvolle jaren bij McLaren en uit de Formule 1. Hij besloot zich te gaan richten op andere uitdagingen in de autosport, mede omdat succes in de Formule 1 ver buiten bereik bleven. Hij maakte zijn lopende seizoen in het World Endurance Championship af, waarin hij kampioen werd en twee keer de 24 uur van Le Mans won, won de 24 uur van Daytona en probeerde zich tevergeefs te kwalificeren voor de Indy 500.

Voor de komende maanden heeft Alonso ook een uitdaging klaarstaan met de Dakar Rally, die in januari in Saoedi-Arabië verreden wordt. Wat de Spanjaard daarna van plan is, is nog onduidelijk. Zelf hintte Alonso er tegenover Corriere dello Sport op dat hij graag zou willen terugkeren op Indianapolis voor een poging om de Triple Crown te voltooien. "Na Dakar wil ik het graag weer proberen op Indianapolis."

Een terugkeer in de Formule 1 sluit Alonso ook niet uit, hoewel dat eerder een plan is voor 2021. Dan moeten de reglementen wel meer teams in staat stellen om te strijden om de titels. "Daarna zal ik de nieuwe reglementen in de Formule 1 zorgvuldig bestuderen. Zodra ze officieel bekend worden gemaakt en ik erin geloof dat er voor meer dan slechts een team kansen zijn om te winnen, dan is een terugkeer een echte optie."