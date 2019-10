Zandvoort mag verder met verbouwen: eisen natuurorganisaties afgewezen

Circuit Zandvoort mag verder met de verbouwingen aan het circuit. De rechter heeft het circuit en de provincie Noord-Holland in het gelijk gesteld in de zaak rond het stilleggen van de verbouwingen, die aangespannen werd door een aantal milieuorganisaties.

Meerdere natuur- en milieuorganisaties hadden een kort geding aangespannen tegen de provincie Noord-Holland en het circuit vanwege de verbouwingen die daar plaats gaan vinden ter voorbereiding op de Nederlandse Grand Prix in 2020. Volgens deze organisaties werd het leefgebied van de beschermde rugstreeppad en de zandhagedis aangetast door de werkzaamheden en zij eisten daarom een einde van de werkzaamheden.

Volgens de samenwerkende organisaties, waaronder Milieudefensie en Stichting Duinbehoud, mogen er alleen werkzaamheden in dat beschermde leefgebied plaatsvinden als er sprake is van een 'dwingend openbaar belang'. Zij zijn van mening dat dit niet het geval is bij de verbouwingen aan Circuit Zandvoort en wilden daarom dat de ontheffing voor de werkzaamheden ingetrokken zou worden.

De rechter oordeelde vandaag dat er wél een zwaarwegend algemeen belang gediend wordt met de verbouwingen aan het Noord-Hollandse circuit. "Gelet op de statuur van de Dutch Grand Prix (de internationale top van de autosport) en de grote maatschappelijke belangstelling daarvoor is er sprake van een groot openbaar belang". Ook oordeelde de rechter dat de schade aan het leefgebied van de rugstreeppad en de zandhagedis beperkt blijft.