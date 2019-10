Netflix zorgt voor groei bezoekers Mexicaanse Grand Prix, vooral meer vrouwen

De Netflix-serie die over de Formule 1 gaat, genaamd Drive to Survive, heeft naar verluidt de ticketverkoop voor de Grand Prix van Mexico onder vrouwen met 30 procent verhoogd. De serie kwam vroeg in 2019 voor het eerst uit en geeft een uniek inkijkje in de wereld van de teams, coureurs en medewerkers in de Formule 1. Netflix is het platform waar jaarlijks 30 miljoen mensen met een betaald account naar films en series kijken.

Alejandro Soberon, hoofd van raceorganisator van de Grand Prix in Zuid-Amerika en promotors CIE, zegt dat kijkers een exclusieve inkijk bij de coureurs, managers en teameigenaren in de Formule 1 krijgen in de serie en dat heeft gezorgd voor de toename van de verkoop van tickets.

Vrouwen lijken meer geïnteresseerd te worden in de F1

Soberon zei volgens de Motor1-nieuwswebsite: “We hebben gemerkt dat de interesse van vrouwen met 30 procent is toegenomen. Ik denk dat deze serie vooral effect had op dames die dit raceconcept extreem saai vonden totdat ze ontdekten dat er drama achter zit en er een ander verhaal was. En ik denk dat dat heeft geholpen.”

“Veel van de jongens die vroeger alleen kwamen, hebben nu een probleem! Vroeger was het een weekend weg van de vrouwen en nu is het misschien geen mannenweekend meer omdat hun dames kunnen zeggen: "Hé, ik kom ook!"

Lewis Hamilton won zondag de 2019-editie van de race, die werd verreden op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad, net als alle overige Mexicaanse Grands Prix. De algemene opkomst tijdens het weekend bedroeg 345.694 bezoekers, waarmee het tot de beste op de F1-kalender behoort.

Netflix zorgt voor succes

Soberon zei dat hij dacht dat de Netflix-show een succes was en dat de fans hierdoor ook anderen hebben aangespoord. Dit leidde tot een nog hoger bezoekersaantal, want niet alleen de liefhebbers wilden gaan, maar nu ook meiden en vrouwen die er toch wel interesse in hadden.

“Het is op een of andere manier hier in Mexico steeds meer een ding geworden. Al deze technologie en deze gekken die kunnen racen met ruim 300 kilometer per uur. Ze lijken buitenaardse wezens en dat is wat vrouwen interessant vinden, wat vooral door die serie komt.”

“We weten precies wie de kaartjes koopt, we weten het geslacht, de leeftijd, waar ze vandaan komen. We onderzoeken, we denken dat het van fundamenteel belang is in deze branche. Dus we weten het. We hebben het getest en het is direct gerelateerd aan de Netflix-serie. En zij antwoordden, althans in Mexico was het enorm succesvol.”