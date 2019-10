Toto Wolff: "Mercedes wilde aanvankelijk ook voor tweestopper gaan"

Ze waren zeker niet de sterkste in de kwalificatie, maar in de race ging Mercedes er toch weer met de hoofdprijs vandoor. Toto Wolff loofde zijn team na afloop van de race in Mexico, nadat er 'risico's genomen moesten worden' met de strategie.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kwamen als eerste en derde over de finish in Mexico, nadat ze vanaf posities 3 en 6 vertrokken. Mercedes leek het op het Autodromo Hermanos Rodriguez vooral te winnen qua strategie: Hamilton werd vroeg naar binnen gehaald en Bottas juist later, maar beiden stopten ze slechts een keer. Vooral voor Hamilton was dat een risico, maar volgens Wolff moest dat risico genomen worden.

"We wisten dat we een risico moesten nemen. Vanaf P3 en P6 is het makkelijker om met een gewaagde strategie te komen, mits je een goede auto hebt. Die hadden we vandaag, evenals twee geweldige coureurs. We wisten dat we iets anders moesten doen. Toen zagen we Ricciardo lang op hards rijden met interessante rondetijden, gingen we in discussie en besloten James en zijn collega dat het ging werken."

"We dachten aanvankelijk dat een tweestopper ons plan zou worden, maar de banden gedroegen zich in de eerste stint zo goed, veel beter verwacht. Vroeg in de race schakelden we over op een eenstopper, dus we waren verrast dat Leclerc zich zo vroeg committeerde aan twee stops. Vettel was dus ons grootste punt van zorgen."

Wolff vertrouwde op rijderskunsten Hamilton op hards

Hamilton moest na zijn pitstop dus 47 ronden op de harde banden rijden om het eind van de race te halen. Hij wist zijn snelheid zodanig aan te passen dat hij in de slotfase nog genoeg leven in de banden had om het tempo op te voeren en Vettel en Bottas voor te blijven. Wolff had er wel vertrouwen in dat Hamilton de klus zou kunnen klaren, maar had wel twijfels of de banden het zouden volhouden.

"Ik heb het volste vertrouwen in hem, maar we wisten dat het lastig zou worden. Zelfs de beste coureur moet op zijn materiaal vertrouwen en 47 ronden klonk als... Als je kijkt naar de data van de eerste stint en wat Ricciardo en Max deden, dan is het een soort van logisch. Toch klonk 47 ronden als een enorm aantal."