Carlos Sainz: "McLaren ligt al tien seconden achter concurrenten door strategie"

Carlos Sainz was met de zevende tijd in de kwalificatie wederom de best of the rest, maar blij was hij daar niet mee. Hij denkt dat McLaren vroeg tijdens de race problemen tegen kan komen, omdat ze de race op de softs moeten starten.

De banden met rode belettering op de wangen lieten tijdens de vrije trainingen al vroeg in de lange runs een groot verval in prestaties zien, terwijl de mediums bij veel teams zorgden voor graining. McLaren probeerde zich op de mediums te kwalificeren voor het derde deel van de kwalificatie, wat ze in staat had gesteld om op die bandencompound van start te gaan op zondag.

Het tempo op de mediums was echter niet hoog genoeg, waarna ze zich op softs wel naar Q3 reden. De concurrentie, die zich niet plaatste voor Q3, heeft vrije bandenkeuze op zondag, wat stategisch gezien meer vrijheid oplevert. "Starten op de softs morgen is het slechtste scenario, en daardoor probeerden we door te gaan op mediums", vertelde Sainz. "Dit houdt in dat een eenstopper erg lastig wordt."

"Als er geen graining is op de mediums morgen, zullen er mensen zijn die makkelijk een eenstopper kunnen doen. Wij moeten nog zien wat we moeten doen. Het gaat morgen een uitdagende dag worden, maar hopelijk kunnen we ons voordeel qua snelheid inzetten om ze te verslaan. Qua strategie hebben we al een achterstand van tien seconden op ze."

Sainz heeft in tweede helft 2019 juiste balans gevonden

In de laatste vrije training op zaterdagochtend, die verreden werd op een opdrogende baan, liet Sainz een sterke pace zien. Hij was net iets minder dan een halve seconde langzamer dan de snelste tijd van de sessie. Volgens de Spanjaard zijn zijn prestaties uit de afgelopen races het gevolg van het vinden van een sterke balans met zijn auto in de tweede helft van het seizoen, waardoor hij met vertrouwen kan pushen.

"Ik denk dat het van doorslaggevend belang is hoe we de auto gedurende het jaar ontwikkeld hebben. In de tweede helft van het jaar heb ik eindelijk een afstelling gevonden waarbij ik me tijdens de kwalificatie en race goed voel. Dat is de reden dat je in VT3, als je je op je gemak voelt in de auto, een sprong kan maken en beter wordt. Daar ben ik erg blij mee."