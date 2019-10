Foto's: De vrijdag van de Grand Prix van Mexico

De tweede dag van het Grand Prix-weekend in Mexico zit erop en er is daardoor een beeld te schetsen van de krachtsverhoudingen voor de race. Zoals verwacht lijkt Ferrari erg sterk, maar ook Red Bull zit er aardig bij.

Sebastian Vettel was de snelste man van de vrijdag, maar het verschil naar nummer 2 Max Verstappen bedroeg slechts een tiende. De Nederlander nestelde zich tussen beide Ferrari's in op de tweede plek, want Charles Leclerc sloot op de derde plek aan. De Mercedessen hadden het lastiger, met Valtteri Bottas op zes tienden op P4 en Lewis Hamilton op een kleine seconde als nummer 5.

Onze fotografen waren gisteren aanwezig op het Autodromo Hermanos Rodriguez en schoten voor ons de onderstaande foto's.