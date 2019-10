Robert Kubica heeft geen probleem met missen eerste vrije training: "Zal snel de baan moeten verkennen"

Robert Kubica heeft de Grand Prix van Mexico beschreven als één van de leukste circuits in de wereld. Het circuit in Mexico-Stad staat sinds 2015 pas en de Pool heeft tien jaar geleden op de oude lay-out gereden. Het Mexicaanse circuit kent een aantal bochten die geïnspireerd zijn op iconische bochten van andere circuits. Kubica kijkt dus uit naar zijn terugkeer naar Mexico dit weekend.

Nicholas Latifi zal in plaats van Kubica de eerste vrije training rijden in Mexico. Het team van Williams hoopt hiermee Latifi te laten wennen aan de nieuwe updates. Voor volgend seizoen lijkt Latifi een goede kandidaat om Kubica op te volgen. Omdat Kubica de eerste vrije training mist, heeft de Williams-coureur maar weinig tijd om de baan te leren kennen. “Ik sta mijn auto af aan Nicholas voor de eerste vrije training op vrijdag, dus ik moet de baan snel leren kennen en ontdekken in de tweede vrije training. Het is een leuk circuit, dus laten we hopen op het goede”, vertelde de Pool op tegen Williams op haar website.

Kubica reed hier tien jaar geleden een demo

Kubica kijkt er naar uit om op de huidige lay-out te mogen gaan racen. Het circuit heeft een lage luchtdichtheid en snelle bochten, iets waar de juiste afstelling voor nodig is. “Ik kijk er naar uit om naar Mexico-City te gaan. Ik kreeg alleen de kans om het circuit in zijn vorige lay-out te verkennen voor een demo die meer dan 10 jaar geleden werd uitgevoerd, dus het zal een nieuwe ervaring voor me zijn. Het is een unieke plek omdat we op zeer grote hoogte rijden, dus het downforce-niveau is veel lager vanwege de luchtdichtheid.”