Hoe kan Lewis Hamilton in Mexico de wereldtitel binnenhalen?

Komend weekend staat de Grand Prix van Mexico op het programma en dat is het eerste moment dat Lewis Hamilton de wereldtitel in de wacht kan slepen. Wat moet er gebeuren om het zo ver te laten komen?

Met nog vier races te gaan verdedigt Hamilton een voorsprong van 64 punten op teamgenoot Valtteri Bottas, die op dit moment zijn enige overgebleven concurrent voor de titel is. De vijfvoudig wereldkampioen behaalt zijn zesde titel zodra hij na de Mexicaanse Grand Prix een voorsprong van 78 punten heeft op zijn teamgenoot, wat inhoudt dat hij minimaal veertien punten meer moet scoren dan Bottas.

Wat vast staat, is dat Hamilton op het podium moet eindigen om de titel überhaupt binnen te kunnen halen in Mexico. Doet de Brit dat niet, dan zal zijn voorsprong niet groot genoeg zijn om de titel binnen te halen. Daarnaast moet Bottas meerdere plaatsen achter Hamilton eindigen om de titelstrijd al in Mexico te laten beslissen.

Hoe wordt Hamilton kampioen in Mexico?