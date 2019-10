Beslissing Red Bull-coureurs valt na Mexico, Franz Tost heeft een voorkeur

Toro Rosso-coureurs Daniil Kvyat en Pierre Gasly hebben beiden in het verleden al voor Red Bull Racing gereden en ook de derde kandidaat voor het stoeltje bij Red Bull Racing, naast Max Verstappen, Alexander Albon heeft ervaring bij het team. Kvyat werd na matige prestaties in 2016 door Helmut Marko teruggezet naar Toro Rosso en Pierre Gasly overkwam deze zomer hetzelfde, dus is de mentale wond van de Fransman nog wat verser.

Tost wil Kvyat en Gasly behouden

Pierre Gasly reed voor de zomer voor Red Bull Racing, maar wegens te slechte prestaties moest de leiding bij Red Bull Racing ingrijpen. De Fransman werd verruild met Alexander Albon, die toen voor het zusterteam Toro Rosso reed. Daniil Kvyat verliet de Red Bull-familie zelf tijdelijk, toen hij in 2018 voor een seizoen bij de Scuderia als testcoureur aan de slag ging.

Franz Tost, de teambaas van Toro Rosso, hoopt dat zijn rijdersduo ook voor 2020 dezelfde twee zijn als nu. Hij is er namelijk zeer tevreden over. "Ze maken het mij een stuk gemakkelijker, omdat ze al zoveel kennis en ervaring hebben", zo vertelde Tost tegen AutoHebdo. "Ik hoef ze helemaal niets uit te leggen, ze snappen alles al. Misschien zijn ze een beetje te snel hogerop gegaan naar Red Bull Racing, wat jammer is. Ik denk dat het voor mij ideaal is om zeker drie jaar met coureurs te werken."

Beslissing zal na de Grand Prix van Mexico vallen

De Oostenrijker is zich ervan bewust dat het niet aan hem is om te beslissen waar de coureurs rijden, maar hij heeft zeker inspraak. De coureurs, die allemaal onder contract staan bij Red Bull, zullen nog even moeten wachten waar ze volgend jaar plaats mogen nemen. "We zullen zien wat Red Bull besluit voor volgend jaar. Beide coureurs zijn erg getalenteerd en snel. We zijn erg tevreden over hun bijdrage."

"Persoonlijk, hoop ik dat Daniil en Pierre bij ons blijven in het 2020-seizoen. De keuze zal als het goed is na Mexico bekend worden gemaakt", voegt hij nog toe.