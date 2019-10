Max Verstappen ziet dat verdere zeges in 2019 buiten bereik zijn

Max Verstappen presteert meestal erg sterk in de tweede helft van het seizoen, maar in 2019 komt het er nog niet echt uit. De Red Bull Racing-coureur sluit verdere zeges in 2019 zo goed als uit.

Meestal is Red Bull het team dat zich in de tweede seizoenshelft sterk weet te ontwikkelen, maar in 2019 is dat vooralsnog niet gelukt. Daar waar de Nederlander in de eerste seizoenshelft twee races won en zich duidelijk kon meten met de Ferrari's, is dat na de zomerstop niet meer het geval. Ferrari heeft grotere stappen vooruit weten te zetten en ook Mercedes is buiten bereik gebleven.

Verstappen verwacht in de rest van 2019 dan ook geen overwinningen meer. Dat vertelde hij bij de presentatie van zijn nieuwe horloge van TAG Heuer in Amsterdam. "Ik denk niet dat er dit seizoen nog een circuit is waar we een bijzonder goede prestatie neer kunnen zetten. Als we ieder weekend dichtbij het podium of op het podium kunnen eindigen, dan is dat voor ons op dit moment het maximale."

Podium in Mexico is 'goede prestatie' voor Verstappen

Volgende week is de Formule 1 te gast op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico. De afgelopen twee seizoenen wist Verstappen de race daar op overtuigende wijze te winnen, maar zelf verwacht hij dat de zege dit jaar buiten bereik blijft. Gezien het verloop van het seizoen zou hij tevreden zijn met een podiumplaats.

"Je moet realistisch zijn. Natuurlijk hebben we het daar de afgelopen twee jaar erg goed gedaan. Dit seizoen hebben we het tot nu toe echter een stuk lastiger gehad, ook wat betreft de balans van de auto. Ik verwacht dus niet meteen dat we dat kunnen herhalen, vooral als je kijkt naar Ferrari - zij zijn enorm snel op de rechte stukken dit jaar. Als we deze keer mee kunnen doen om het podium, dan hebben we het goed gedaan."