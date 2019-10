Geen unanieme steun teams voor kwalificatieraces in 2020

De plannen om in 2020 tijdens drie races een kwalificatierace te houden kunnen niet rekenen op de unanieme steun van alle Formule 1-teams.

De teams zouden woensdag mogen stemmen over het idee, waarbij alleen unanieme goedkeuring ervoor zou zorgen dat het nieuwe format volgend jaar in de sportieve reglementen terechtkomt. Het werd echter voor de stemming al duidelijk dat niet alle tien teams in zouden stemmen met het idee, waardoor besloten werd om de zaak zonder stemming af te doen.

Desondanks kan de kwalificatierace met omgekeerde grid alsnog onderdeel zijn van de reglementen volgend jaar, want er is nog een kans dat het voor de start van het seizoen 2020 geïmplementeerd wordt.

Drie teams waren sterk tegen deze verandering, zo heeft GPToday.net vernomen. De voorgestelde verandering zou het format tijdens drie raceweekenden op de schop gooien - in Frankrijk, België en Rusland. Deze circuits waren op basis van data en informatie over inhaalacties in de afgelopen jaren gekozen, waarbij deze races volgens de statistieken de minste inhaalacties hadden.

Bij de eerste race van het weekend zouden de coureurs in omgekeerde volgorde van het kampioenschap van start gaan, waardoor de snellere auto's in de achterhoede moeten beginnen. Bij de teams waren er veel vragen door zorgen over de implicaties die het zou hebben op de kosten, evenals het verbruik van banden en motoren. Ook de coureurs toonden de afgelopen maand aan dat zij weinig voelden voor de voorgestelde verandering, toen het plan vorige maand naar buiten kwam.