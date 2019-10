Binotto verwacht vaker onenigheid tussen Leclerc en Vettel

De weigering van Sebastian Vettel om gehoor te geven aan teamorders was het gesprek van de dag na de Russische Grand Prix. Ferrari-teambaas Mattia Binotto verwacht vaker kleine brandjes tussen de Duitser en Charles Leclerc te moeten blussen.

Leclerc kwam afgelopen winter van Sauber over naar Ferrari, waar hij eigenlijk het hele seizoen lang al een goede indruk maakt. Hij weet Vettel het vuur aan de schenen te leggen en staat met twee zeges zelfs derde in het kampioenschap, twee plaatsen voor zijn ervaren teamgenoot. Daar waar de coureurs in de eerste fase van het seizoen goed leken samen te werken, is dat de laatste races niet het geval.

In Italië was er al onenigheid toen Leclerc zich niet aan de afspraak hield en geen slipstream gaf aan Vettel tijdens Q3. Vervolgens was de Monegask in Singapore verbolgen over het feit dat zijn teamgenoot eerder naar de pits mocht en daarmee de leiding nam, terwijl Vettel op zijn beurt dus teamorders negeerde in Rusland.

Gesprekken met Vettel en Leclerc 'constructief'

Na de race in Rusland sprak Binotto beide coureurs op de fabriek van Ferrari, maar hij durft niet uit te sluiten dat er in de toekomst weer onenigheid ontstaat. "Het is niet de eerste keer dat we in Maranello gesproken hebben. Ik heb ze beide gezien deze week, want ze waren in Maranello voor wat activiteiten, zoals de simulator. Volgens mij hebben we positieve, constructieve, eerlijke en transparante discussies gehad."

"Wat er gebeurde in Sochi was niet erg, maar het is zeker iets wat verbeterd en aangepakt moet worden. Ik denk dat het een kans is om iets te leren en het in de toekomst beter te doen. Hoeveel vertrouwen ik erin heb dat het niet nogmaals gaat gebeuren? Dat heb ik niet. Het zijn beide goede coureurs. Ze gaan van start met het doel om zelf te winnen, maar het is belangrijker dat we in ieder geval onderling duidelijkheid hebben."