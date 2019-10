Marko realistisch: "Red Bull heeft duidelijke achterstand op Mercedes"

Helmut Marko is niet geheel tevreden over hoe Red Bull Racing ervoor staat in Japan. De talentscout en adviseur van het team ziet dat ze duidelijk tekortkomen op Mercedes.

Op basis van de eerste twee vrije trainingen kan Mercedes aangewezen worden als de favoriet voor de Grand Prix van Japan. Zowel in de eerste als in de tweede vrije training reden de Zilverpijlen de snelste tijden, waarbij Valtteri Bottas beide keren de eerste positie opeiste en Lewis Hamilton beide keren de tweede man was. Vooral in de eerste training was het verschil met de rest groot: de nummer 3 volgde op een kleine seconde.

In de tweede vrije training was het verschil alweer aanmerkelijk kleiner: Bottas had in die sessie een marge van nog geen drie tienden op Max Verstappen, die de derde tijd reed. Desondanks lijkt Mercedes toch echt de favoriet te zijn voor de race op Suzuka, iets wat in gesprek met ORF onderstreept wordt door Marko.

"Red Bull heeft een duidelijke achterstand op Mercedes. Daar moeten we iets op verzinnen, maar op dit moment komen we in ieder geval wat tekort", vertelt de Oostenrijker. Ook hij heeft echter gezien dat Ferrari er dit weekend ook nog niet geweldig voor staat en dat komt voor Marko wel een beetje als een verrassing. "Daar staat tegenover dan Ferrari minder snel is dan we verwacht hadden."