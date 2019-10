Max Verstappen gaat FIFA-toernooitje organiseren op vrije zaterdag

Max Verstappen heeft er geen problemen mee dat hij hij een vrije zaterdag tegemoet gaat in Japan. De coureur van Red Bull Racing is van plan een FIFA-toernooitje te organiseren met een aantal andere coureurs.

Vrijdagochtend maakte de internationale autosportbond FIA bekend wat eigenlijk al wel verwacht werd: vanwege de naderende tyfoon zijn alle activiteiten op Suzuka van de zaterdag geannuleerd. Dat houdt in dat de derde vrije training helemaal geschrapt is, terwijl voor de kwalificatie een nieuw plekje gevonden is in het schema. De coureurs zullen nu zondagochtend om 3.00 uur Nederlandse tijd gaan kwalificeren.

Voor de teams en coureurs houdt dat in dat ze zaterdag een ongeplande extra vrije dag hebben. Voor een deel zullen ze de extra vrijgekomen tijd benutten om een optimale voorbereiding op de kwalificatie te hebben, maar een enkeling doet liever andere dingen op zaterdag. Een van hen is Verstappen. De Nederlander is van plan om samen met wat conculega's een FIFA-toernooitje af te werken op de spelcomputer.

"Samen met een aantal andere coureurs zal ik waarschijnlijk een FIFA-toernooitje organiseren", vertelde Verstappen over zijn plannen voor zaterdag aan GPToday.net. "Ik maak mij geen zorgen om de kwalificatie en de race op zondag. Ik hanteer daar geen andere aanpak voor en aan het weer kunnen we toch niets veranderen. We zullen wel zien wat er op zondag gebeurt."

