Alexander Albon: "Sta niet onder druk bij Red Bull Racing"

Alexander Albon is momenteel in een strijd verwikkeld om het tweede zitje bij Red Bull Racing voor 2020. De coureur ontkent echter dat hij op dit moment onder druk staat bij het Oostenrijkse team.

Red Bull koos ervoor om Albon na de zomerstop de kans te geven om zich te bewijzen bij Red Bull Racing. Dat ging ten koste van Pierre Gasly, die na een tegenvallende eerste seizoenhelft teruggezet werd naar Scuderia Toro Rosso. Na de Grand Prix van Mexico zal duidelijk worden wie in 2020 naast Max Verstappen, maar Albon denkt naar eigen zeggen niet aan die situatie. Hij voelt ook geen druk.

"Het ging allemaal goed en er is veel steun", zei Albon. "Ze hebben me bekeken terwijl ik mijn ritme probeer te vinden en van het team leer. Ze zijn erg open, stellen mij vragen en dat soort dingen. Het is tot nu toe erg open geweest. Ik denk dat mensen verwachten dat er op dit moment veel druk is, maar dat is niet het geval. Voor mij draait het om leren en dan zie ik hoe het gaat."

"Ik richt me niet echt op volgend jaar en alle gesprekken daarover. Mijn focus ligt hierbij en bij het heden, waarbij ik iedere race wil maximaliseren. Natuurlijk zijn de resultaten het belangrijkste, maar uiteindelijk zijn er nu geen doelen voor mij. Ik moet deze races gewoon rijden en voor Mexico zijn er nog een aantal te gaan. Ze hebben me echter niet gepusht of iets dergelijks."

Albon verwacht steun bij thuisrace Honda

De volgende race op de kalender, nummer 17 van 2019, is de Grand Prix van Japan. Debutant Albon zal voor het eerst op Suzuka racen in de Formule 1 en hij kijkt erg uit naar de ervaring. Hij verwacht veel van de fans in Japan. "Op de schaal van de fans zal dit gekkenwerk worden", vertelde Albon. "We waren er in januari of februari voor de Tokyo Roadshow en het was ongelooflijk."

"Ik had nog nooit eerder zoiets gezien. Ik weet dus niet wat ik moet verwachten van Suzuka. Ik heb veel verhalen gehoord en ik dacht al 'dit is gekkenwerk' bij de Roadshow. Max, Pierre en Daniil vertelden 'dit is niets, wacht maar tot het weekend van de race'. Er zal veel steun voor ons zijn."