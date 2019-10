Max Verstappen krijgt na ieder seizoen auto: "Wil er een museum omheen bouwen"

Als het aan Max Verstappen ligt, zijn al zijn Formule 1-auto's na zijn carrière te bewonderen in een eigen museum. Dat vertelde de coureur van Red Bull Racing aan Verstappen.nl.

Er zijn momenteel een aantal coureurs die hun eigen museum hebben. Zo is er in Motorworld Keulen een tentoonstelling te zien over de carrière van Michael Schumacher, terwijl Fernando Alonso in Spanje zijn eigen kartcircuit heeft met een museum erbij. Als het aan Verstappen ligt, wordt hij de volgende in dat rijtje met een eigen museum. Dat is iets wat hij na zijn carrière graag zou willen.

"Dan ga ik denk ik voor de lol rijden, zonder druk, zonder dat iemand er wat over schrijft en zonder dat het wat uitmaakt. Een droom is om uiteindelijk ook een eigen circuit met bijbehorend museum te hebben, waarin de raceauto’s staan die ik over de jaren heen verzameld heb. Dat soort dingen vind ik erg mooi."

Verstappen onthulde ook dat hij na ieder seizoen de bolide van dat jaar mag houden. "Na elk jaar krijg ik de auto, dus dat is heel bijzonder. Ik wil ze ook niet verkopen, maar houden en er uiteindelijk een museum omheen bouwen. In de Max Verstappen store in Swalmen heeft mijn eerste auto, de Toro Rosso uit 2015, al gestaan. Nu is er de Toro Rosso uit 2016 te bewonderen."