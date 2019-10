Mika Hakkinen: "Strategische plan Mercedes werkte perfect in Rusland"

De Finse tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Mika Hakkinen, die voor Lotus en McLaren reed, gaf zijn kijk op de Russische Grand Prix waarin Ferrari opnieuw een slechte race had en hoe Mercedes de vruchten daarvan plukte.

De teamorders van Ferrari waren het gesprek van de week. De coureurs hadden een goede uitgangspositie, maar door het ‘blunderen’ van Ferrari, wist concurrent Mercedes er met de overwinning vandoor te gaan. Charles Leclerc werd derde en Sebastian Vettel viel uit met een probleem.

Hakkinen, die ook wel de vliegende Fin wordt genoemd, schreef in zijn Unibet-column het volgende: “De Russische Grand Prix was een geweldige race van strategie en teamwerk door Mercedes, ze versloegen Ferrari ondanks het feit dat de auto's van het Italiaanse team weer sneller waren, geholpen door een technische storing aan de auto van Sebastian Vettel.”

In Singapore was Ferrari, zoals in eigenlijk alle races na de winterstop, de snelste. Mika Haikkinen zag ook dat in Rusland de Scuderia een snellere auto had. “Na het moeilijke resultaat in Singapore, toen de strategie van Mercedes erg verkeerd ging, was het altijd waarschijnlijk dat ze hard zouden werken om hun winnende vorm te herstellen. In Sotsji was het na de training duidelijk dat de Ferrari's sneller waren, dus koos Mercedes voor een gok door zich te kwalificeren op de medium compound in het tweede deel van de kwalificatie. Dit betekende dat ze de race zouden starten op mediums, terwijl Ferrari inzet op de softs", zo vertelde hij tegen GP247.

Strategie Mercedes gelukt

De strategie van Mercedes was om de race op de langzamere band te starten, zo lang mogelijk door te blijven racen en vervolgens te hopen op een safety car of virtuele safety car. Een pitstop maken onder deze omstandigheden kan je een voordeel van 10 seconden geven in Rusland. Als je dat voordeel weet te pakken, doe je goede zaken.

Mika Hakkinen zag dit plan van Mercedes. “Dit plan werkte perfect, helaas voor Ferrari. Al was het probleem met Vettel’s auto, waardoor die uit de race moest, een gelukpuntje voor Mercedes. Dit was het moment waarop teamwerk echt van start ging, omdat het de taak van Valtteri Bottas was de tweede plaats te verdedigen tegen Charles, die een tweede pitstop had gemaakt en terugging naar een andere set softs. Valtteri deed dit perfect. Hij is goed in inhalen, maar kan ook super verdedigen. Sotsji is een track waarop hij traditioneel geweldige prestaties heeft laten zien, waaronder de race in 2007 die hij won, dus hij heeft perfect werk geleverd bij het beschermen van Lewis en uiteindelijk een 1-2 resultaat voor Mercedes mogelijk gemaakt.”