Inwoners Miami en regels houden Formule 1-race tegen

De regels en inwoners van Miami-Dade County willen het mogelijk geplande Formule 1-evenement blokkeren, dat in 2021 zou debuteren. Commissaris Barbara Jordan, wiens district het stadion omvat, heeft deze week een item toegevoegd aan de agenda omtrent de nieuwe regels voor de straatrace. Haar voorstel zou geluids- en verkeersstudies vereisen voor autoraces waarbij wegafsluitingen nodig zijn, net als het Formule 1-evenement.

"Formule 1-wedstrijden zouden nooit worden toegestaan in een rijke buurt," vertelde Lynette Hickenbottom donderdag aan de commissarissen. “We moeten een krachtig bezwaar maken tegen deze inspanning om de inwoners van Miami-Dade County te beschermen ookal is het het groostet autosportevenementen ter wereld", schreef Tom Garfinkel in een woensdagbrief aan commissarissen.

Het zou ook nog de goedkeuring van de commissie van de race vereisen, die elk jaar in mei zou worden gehouden. Het is verboden om wegen tijdelijk te sluiten voor races wanneer ze door woonwijken gaan. Experts zeggen dat de regels waarschijnlijk van toepassing zouden zijn op Northwest 199th Street, een openbare weg buiten Hard Rock die gepland is om deel uit te maken van het Formule 1-circuit. Marcus Bach Armas, hoofd van de overheidsrelaties, zei dat de het uitvoeren moet lukken. "Ik begrijp dat er een handvol bewoners is die niet meer evenementen in het Hard Rock Stadium willen," zei Armas. "De baan loopt niet rechtstreeks door woonwijken."

De stad wilde een poging wagen om de Formule 1 naar het Miami-gebied te brengen. In 2017 kwam er een poging om het naar het centrum van Miami te brengen. Toen dat begon te bruisen, verplaatste Stephen Ross, eigenaar van het stadion, de race naar het stadion van de Miami Dolphins dat hij en zijn partners in Miami Gardens bezitten.

Bewoners klagen aan het begin van de vergadering om commissarissen te smeken om te voorkomen dat de Formule 1 naar Miami Gardens zou komen, met vermelding van lawaai, verkeer en smog van de raceauto's. "Het is moeilijk te geloven dat iemand zou overwegen om een Formule 1-race te houden in het midden van Miami Gardens," zei Betty Ferguson, een ingezetene en voormalige commissaris van Miami Gardens. Het bestuur zou “een project van deze omvang nodig moeten hebben om voor dit voltallige bestuur te stemmen.”