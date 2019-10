Lewis Hamilton maakt zich serieuze zorgen over Sebastian Vettel

Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft gezegd dat hij 'bezorgd' is over zijn collega Sebastian Vettel, maar was blij om te zien dat de Duitser de overwinning pakte in Singapore. Hamilton genoot vooral dat de critici het mis hadden. Na de race in Sotsji uitte Lewis zich over Vettel, Hamilton won die race met een mazzeltje.

De twee coureurs zijn samen goed voor negen wereldkampioenschappen. Zowel Hamilton als Vettel zijn allebei hun Formule 1-carrière begonnen in 2007. Mercedes kent nu een goede serie, terwijl Ferrari aan het begin van het seizoen het nog lastig had weten ook de Italianen de strijd aan te gaan.

De voorgaande jaren domineerde het Brits Duitse-team in de Formule 1 en was de enige echte tegenstander Ferrari. Red Bull Racing kwam er soms aan toe, maar vaak ging het tussen Ferrari en Mercedes wat vaak leuke gevechten opleverde. Hier genoot Lewis ook van en baalde dat Vettel niet in de goede flow zat.

Hamilton was bezorgd om zijn rivaal te zien worstelen met fouten op het circuit en met constante vragen over zijn toekomst. Veel media vroegen hem naar zijn toekomst, omdat de Duitser matig presteerde. Lewis Hamilton was echt bezorgd om de Duitser. "Ik maakte me serieuze zorgen om hem", vertelde Hamilton aan Channel 4 in Rusland.

Sebastian Vettel en Lewis Hamilton hebben in veel Formule 1-races tegen elkaar geracet en ook in de karttijd kwamen ze elkaar vaak tegen. "Ik ken hem heel goed. We maken deel uit van dezelfde generatie en ik weet gewoon hoe het is om zo neergezet te worden door de critici, mensen gaan negatief over je praten, de pers kraakt je af en binnen het team is te voelen dat je teamgenoot beter is."

Lewis Hamilton heeft zelf ook een moeilijke tijd gehad en kan zich volledig vinden in Sebastian Vettel. "Ik ken de psychologische onrust die je doormaakt als coureur en als atleet. Ik weet zelf hoe Seb zich nu voelt."