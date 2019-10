FIA-wedstrijdleider verklaart zware straf voor Mazepin na F2-crash

Nikita Mazepin heeft een forse straf ontvangen voor zijn aandeel in de grote crash na de start van de sprintrace van de Formule 2 in Rusland. FIA-wedstrijdleider Michael Masi verklaart waarom dat het geval is.

Kort na de start van de race ging het flink mis voor Mazepin, Jack Aitken en Nobuharu Matsushita. Eerstgenoemden moesten in bocht 2 de uitloopstrook kiezen, waarna Aitken netjes via de aangegeven route terug wilde keren op de baan. Mazepin had daar maling aan, botste daardoor met Aitken, kwam stuurloos terug op het asfalt en reed daardoor tegen Matsushita aan, waarna de Japanner hard de muur in ging.

Mazepin werd door de stewards gezien als de veroorzaker van de crash. Zij betichtten de Rus ervan dat hij handelde zonder na te denken over de veiligheid van zichzelf en de overige coureurs. Daarvoor kreeg de teamgenoot van Nyck de Vries vier strafpunten op zijn licentie, terwijl hij tijdens de hoofdrace van de Formule 2 in Abu Dhabi 15 plaatsen achteruit moet op de grid.

Ernst incident Mazepin 'mag niet onderschat worden'

Na afloop van het weekend in Rusland ging wedstrijdleider Masi tijdens zijn gebruikelijke mediamoment in op de straf die Mazepin kreeg. De Australiër, die dit jaar die rol overnam van de onverwacht overleden Charlie Whiting, stelt dat het incident erg serieus genomen moet worden. Ook vindt hij het frustrerend als dit soort incidenten, die op het oog makkelijk voorkomen hadden kunnen worden, plaatsvinden.

"Soms is het frustrerend. Je ziet dat de straf die we uitdelen behoorlijk zwaar is. Dat toont hoe ernstig het is wat er gebeurde. Dit soort dingen mogen volgens mij niet worden onderschat. We moeten proberen om dit stap voor stap te evalueren om de situatie te verbeteren. Vorig jaar was de route door de uitloopstrook anders. Dat toont aan hoe ingewikkeld het is om dit soort zaken op orde te krijgen."