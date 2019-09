Alexander Albon start GP Rusland vanuit pits na vloer- en motorwissel

Alexander Albon zal de Grand Prix van Rusland vanuit de pitstraat starten. Red Bull Racing heeft zaterdagavond de reglementen van het parc fermé verbroken door aan de auto van de Thai te werken.

Albon kwam zaterdag in de kwalificatie niet verder dan een negentiende positie, nadat hij in het eerste deel van de kwalificatie gecrasht was. Daarbij liep de Red Bull RB15 schade op aan de achtervleugel, de rechter achterwielophanging en dus ook aan de vloer. De vloer moest dus vervangen worden, maar Red Bull heeft ervoor gekozen om Albon uit te rusten met een andere specificatie van die vloer.

Daarmee verbrak het team de reglementen rond het parc fermé, die voorschrijven dat er bij reparaties na kwalificatie alleen onderdelen van dezelfde specificatie op de auto gezet mogen worden. De straf die daarop staat is een start vanuit de pitstraat.

Van Albon was voorafgaand in het weekend al bekend dat hij in Rusland een gridstraf van vijf plaatsen zou krijgen voor het gebruiken van een nieuwe verbrandingsmotor. Aangezien de Britse Thai nu dus vanuit de pits moet starten, hebben Red Bull en Honda besloten dat hij ook de beschikking krijgt over een nieuwe turbo, MGU-H en MGU-K tijdens de race.